17 Ağustos 2023, Perşembe
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Teknogündem | Youtube bazı kanser içeriklerini kaldırıyor! Webb’in gözlemlediği en eski galaksi: Masie
Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri A Haber’in hazırladığı Teknogündem ekranlara taşıyor. Google, özellikle COVID-19 sürecinde ve sonrasında sağlık içerikleri hakkında büyük önlemler almaya başlamış özellikle Youtube'da geçtiğimiz yıl YouTube'da uygulamaya konulan, doğrulanmamış sağlık bilgilerinin kaldırılmasıydı. Platform şimdi de kansere yönelik oluşturulan bazı içerikleri kaldırma kararı aldı. James Webb Uzay Teleskobu tarafından geçen yıl çekilen derin alan görüntüsünün arka planında görülen kırmızı bir lekenin evrenin en erken galaksilerinden biri olduğu belirlendi. Elde edilen veriler ışığında Masie Galaksisi, şimdiye kadar gözlemlenen en eski galaksi olarak kayıtlara geçmiş oldu.