21 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Teknoloji Videoları TEKNOFEST İstanbul'da son gün heyecanı
TEKNOFEST İstanbul’da son gün heyecanı

TEKNOFEST İstanbul'da son gün heyecanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2025 12:14
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bugün sona eriyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen Atatürk Havalimanı'ndan son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEKNOFEST İstanbul’da son gün heyecanı
TEKNOFEST İstanbul’da son gün heyecanı
TEKNOFEST İstanbul'da son gün heyecanı
TEKNOFEST’in 4. gününde hafta sonu yoğunluğu
TEKNOFEST’in 4. gününde hafta sonu yoğunluğu
İşte yerli bomba imha ekipmanları
İşte yerli bomba imha ekipmanları
Yeni telefon için geceyi sokakta geçirdiler!
Yeni telefon için geceyi sokakta geçirdiler!
Yapay zeka destekli akıllı gözlük!
Yapay zeka destekli akıllı gözlük!
Yapay zeka her soruda suyumuzu tüketiyor
Yapay zeka her soruda suyumuzu tüketiyor
İstanbul’da Teknofest rüzgarı esiyor!
İstanbul'da Teknofest rüzgarı esiyor!
Türkiye Türkiye’den ibaret değildir
"Türkiye Türkiye'den ibaret değildir"
Teknofest 2025 kapılarını açtı!
Teknofest 2025 kapılarını açtı!
Teknolojik hamlemizden birileri rahatsız oluyor
"Teknolojik hamlemizden birileri rahatsız oluyor"
İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı
İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı
Yapay zeka bakan oldu
Yapay zeka “bakan” oldu
Daha Fazla Video Göster