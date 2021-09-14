Taklit telefonlara dikkat! Replika telefonlar orijinal olarak satılıyor

Son dönemlerde dolandırıcıların hedefinde akıllı telefonlar var. Replika telefonları orijinal olarak satıyorlar. Telefon satıcıları ise uyarıyor. Paranızdan olmayın. Telefon satıcısı Mehmet Enlioğlu, “İnternet üzerinden aldığınız telefonları bilmediğiniz sitelerden almamanız gerekiyor. Telefon satıcılarından alırken de bildiğiniz yerlerden almanız gerekiyor.” dedi.

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