Sosyal medyada bot hesap tehlikesi | Uzman isim tehlikenin boyutunu A Haber'de anlattı

Sosyal medyada son dönemde artışa geçen belirli kesimleri harekete geçirmek için kurgulanan içerikler sahte (bot) hesaplarla desteklenerek gündeme taşınıyor. Sahte hesaplarla desteklenen haberlerin böylece inandırıcılığının artırılması ve hedeflenen kitlenin daha kolay dizayn edilmesi öngörülüyor. Peki nedir bu bot (sahte) hesaplar? Tespit edilebilmek mümkün mü? Bilişim Uzmanı Ali Keskin tüm bu soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Sosyal medyadaki botlarla oluşturulan hesapların yarattığı tehlikeler gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Sosyal medyadaki bu bot hesaplar tüm dünyada manipülatörler tarafından kullanılarak özellikle siyasi tartışmaların gidişatına etki edilmeye çalışılıyor. Bot hesapların sistem tarafından oluşturulan hesaplar olduğunun altını çizen Bilişim Uzmanı Ali Keskin, "Daha çok bu hesaplar Twitter'da kullanılıyor. Buradaki gündem maddelerine belirlenilen etiketlerin sokulabilmesi için bot hesaplar devreye giriyor" dedi.

Her sosyal medya kullanıcısı er ya da geç bir bot hesapla karşılaşıyor. Yumurta biçimindeki standart Twitter profil resmini kullananların ciddi bir bölümü bu tür bot hesaplar oluşturuyor.

"TWİTTER'IN ALGORİTMASI DEĞİŞİYOR"

Twitter'de gündeme belirlenilen etiketlerin sokulabilmesi için bot hesapların devreye girdiğini anlatan Keskin, "Özellikle Twitter'in CEO'su bir açıklama yaptı. ABD seçimlerinden önce algoritmaları değiştirerek bu bot hesaplarını kaldıracaklarını söyledi" dedi.

Uzman isim Keskin, bu bot hesaplarının sadece siyasi olarak değil kurumsal alanda her alanda tehlike oluşturabildiğini vurgulayarak, "Bot hesaplar kurumsal markalar, siyasi liderler, partiler gibi bir çok kuruluşlara tehlike oluşturabiliyor. Gündem maddelerini kullanarak veya karşı tarafa etkileşimde bulunmak adına sözde popülerlik adına böyle bot hesapları devreye sokuyorlar" dedi.

Keskin, "Sosyal medyadan alınan yanlış ve teyit edilmeyen bilgiler için bir bot hesapla karşılaşıldığını anlamanın yolu nedir sorusunu" yanıtladı.