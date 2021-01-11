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Son dakika: WhatsApp'tan BİP'e toplu geçiş! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 14:31
Güncelleme:11.01.2021 14:36
Son dakika haberi... WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararına tepkiler çığ gibi. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. WhatsApp'ın yeni sözleşmesini ve BİP'in güvenlik özelliklerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber canlı yayınında anlattı. Erkan, “Biz zaten bugünler için yatırım yapıyorduk. BİP sadece Türkiye’de değil dünyada 192 ülkede" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararına tepkiler çığ gibi. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. WhatsApp'ın yeni sözleşmesini ve BİP'in güvenlik özelliklerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber canlı yayınında anlattı. Erkan, "Biz zaten bugünler için yatırım yapıyorduk. BİP sadece Türkiye'de değil dünyada 192 ülkede" ifadelerini kullandı.

Son dakika: WhatsApptan BİPe toplu geçiş! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haberde değerlendirdi SON DAKİKA: WHATSAPP'TAN BİP'E TOPLU GEÇİŞ! TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
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