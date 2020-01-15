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15.01.2020

Son dakika: Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 düzenlenen törenle teslim edildi. Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii'nde teslim töreni yapıldı. Öte yandan Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru, uluslararası 6 resmi testi de geçmeyi başardı. İsmail Demir, A Haber canlı yayında ilk milli havacılık motor hakkında açıklamalara bulundu.

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