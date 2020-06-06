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Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebiliyor. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili olarak, "İnsanların bulunmasının tehlikeli olduğu bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi'' dedi.