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Siber güvenliğin yıldızları tespit edilecek! Yarışmaya 20 binden fazla katılım bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 19:20
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen "siber ordu-bayrağı yakala siber güvenlik yarışması" ile siber güvenliğin "yıldızları" tespit edilecek. Web sitesinde yer alan bilgilere göre, yarışmada ilk 100'e girenler, siber talimhaneye katılma şansı elde edecek.
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