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Savunma Sanayii Başkanlığı: 11'inci C-130 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

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Giriş: 28.11.2022 01:35
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Erciyes Projesi kapsamında 11'inci C-130 uçağı, modernize edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
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