09 Eylül 2021, Perşembe
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Mutfak teknolojileri bu fuarda! Döner ustalarının yerini döner makinası aldı
İstanbul'da kafe, restoran ve pastane ekipmanları fuarı açıldı. Birbirinden dikkat çekici mutfak teknolojileri sergilendi. Ünlü şefler de; birbirinden leziz tabaklar hazırladı. Devasa pizza fırınları fuarın gözdelerinden oldu. Döner ustalarının yerini ise döner makinası aldı.