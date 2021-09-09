Mutfak teknolojileri bu fuarda! Döner ustalarının yerini döner makinası aldı

İstanbul'da kafe, restoran ve pastane ekipmanları fuarı açıldı. Birbirinden dikkat çekici mutfak teknolojileri sergilendi. Ünlü şefler de; birbirinden leziz tabaklar hazırladı. Devasa pizza fırınları fuarın gözdelerinden oldu. Döner ustalarının yerini ise döner makinası aldı.

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