13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları MSB: Aselsan'ın 'Korkut'u uçar hedefi başarıyla düşürdü

MSB: Aselsan'ın 'Korkut'u uçar hedefi başarıyla düşürdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2023 16:04
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Aselsan tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut’un uçar hedefi kaçırmadan başarıyla düşürdüğünü açıkladı.
MSB: Korkut uçar hedefi başarıyla düşürdü
MSB: Korkut uçar hedefi başarıyla düşürdü
TEİ’nin yerli turbofan motoru!
TEİ'nin yerli turbofan motoru!
Manisa’da bilim-sanat merkezi açılıyor!
Manisa'da bilim-sanat merkezi açılıyor!
Tomtaş uçak fabrikası kuruluyor!
Tomtaş uçak fabrikası kuruluyor!
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’e katılacak
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak
TEKNOFEST rüzgarı İzmir’de esiyor
TEKNOFEST rüzgarı İzmir'de esiyor
Şifresi tanımlanana vergisiz telefon ve bilgisayar
Şifresi tanımlanana vergisiz telefon ve bilgisayar
TEKNOFEST’te Türk Yıldızları gösterisi
TEKNOFEST'te Türk Yıldızları gösterisi
İzmir’de TEKNOFEST heyecanı
İzmir'de TEKNOFEST heyecanı
Hangi telefonlar vergisiz? 12 marka, 45 model...
Hangi telefonlar vergisiz? 12 marka, 45 model...
Gençlere vergisiz telefon
Gençlere vergisiz telefon
Milyonlarca gencin gözü Kabine’de!
Milyonlarca gencin gözü Kabine’de!
Daha Fazla Video Göster