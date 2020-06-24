Milli helikopter motoru TEI TS1400 için önemli gelişme | Video

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilmekte olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin motor ihtiyacını yerli ve millî imkânlarla karşılamak üzere, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)’nin yürütmekte olduğu Turboşaft Motor Geliştirme Projesi (TMGP) kapsamında kurulacak test altyapıları için TEKFEN Mühendislik A.Ş. ile TEI arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde gerçekleşen imza törenine TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve TEKFEN Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can'ın yanı sıra, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

İmzalanan sözleşme kapsamında kurulacak test tesisleri için TEKFEN Mühendislik, test sistemlerinin detay tasarımı, tedarik süreçlerinin teknik olarak yönetimi, montaj, test ve devreye alınması için süpervizörlük hizmetlerini sağlayacak.





Proje kapsamında kurulacak test altyapıları sayesinde havacılık motorlarına ait kompresör, yanma odası ve türbin modül testleri minimum maliyet ve modifikasyonla yapılabilecek. Modül testlerinde, modüllere ait aerotermal çalışma karakteristiklerinin elde edilmesi amaçlanırken, test sonuçları ile tasarım ve analiz araçlarının doğruluğu da kontrol edilerek, analiz modellerinde iyileştirmeler sağlanacak.





