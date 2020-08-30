Milli gururumuz Roketsan'ın tanıtım filmi

Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nenden önce bundan 32 yıl önce ülkemizin roket ve füze teknolojisini geliştirmek ve denizaltından uzaya kadar bu alanda öncü bir rol üstlenmek adına kurulan milli gururumuz bayrağımızın uzaya en yükseklere taşınmasında imzası olan ROKETSAN’ın tanıtım filmi izletildi.

Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nenden önce bundan 32 yıl önce ülkemizin roket ve füze teknolojisini geliştirmek ve denizaltından uzaya kadar bu alanda öncü bir rol üstlenmek adına kurulan milli gururumuz bayrağımızın uzaya en yükseklere taşınmasında imzası olan ROKETSAN'ın tanıtım filmi izletildi.