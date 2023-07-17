Meclis dijital bağımlılığa el atıyor! Çocukların bağımlılığına çözüm aranacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde çocukların sosyal ağlarda geçirdikleri uzun sürelere çözüm arayacak. Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri de "dijital bağımlılık" olacak. İşte detaylar…

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