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Meclis dijital bağımlılığa el atıyor! Çocukların bağımlılığına çözüm aranacak

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Giriş: 17.07.2023 15:51
Güncelleme:17.07.2023 15:52
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde çocukların sosyal ağlarda geçirdikleri uzun sürelere çözüm arayacak. Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri de "dijital bağımlılık" olacak. İşte detaylar…
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