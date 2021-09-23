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Koca Yusuf TEKNOFEST'te

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 11:01
TEKNOFEST heyecanı üçüncü gününde de devam ediyor. Festivalde ziyaretçileri birbirinden çeşitli sürprizler bekliyor. Onlardan biri de Koca Yusuf. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST üçüncü gününde de devam ediyor.

Peki festivalde bugün neler var? Atmosfer nasıl? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

Çin'den Afganistan'a çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştiren Koca Yusuf'a ilgi oldukça yoğun.

34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Festivaldeki yarışmalara katılmak için 200 bin öğrenci başvurdu. Havalimanındaki festival alanına 3 adresten ring servis kalkıyor.

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