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James Weeb’ten nefes kesen görüntü! Dünyaya 500 milyon ışık yılı uzaklıkta

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Giriş: 03.08.2022 11:02
NASA'nın 25 Aralık'ta uzaya gönderdiği James Webb teleskobu, evrenin kozmik sır perdesini aralamaya devam ediyor. Son olarak 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüleyen teleskop varlığı bugüne kadar bilinmeyen binlerce yıldızı gün yüzüne çıkardı.
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