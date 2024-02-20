İşitme cihazında yerli ve milli üretim! Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi

İşitme cihazında estetik kaygısına son verecek bir adım atıldı. Küpe şeklinde yerli ve milli işitme cihazı üretildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan işitme cihazı üreticisi Mehmet Emin Ağaç anlattı.

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