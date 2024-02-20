20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları İşitme cihazında yerli ve milli üretim! Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi

İşitme cihazında yerli ve milli üretim! Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2024 22:43
İşitme cihazında estetik kaygısına son verecek bir adım atıldı. Küpe şeklinde yerli ve milli işitme cihazı üretildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan işitme cihazı üreticisi Mehmet Emin Ağaç anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi
Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi
Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka!
Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka!
Gözlük sanal etki gerçek! Aman dikkat
Gözlük sanal etki gerçek! Aman dikkat
Numaraların yerini sanal kimlik mi alıyor?
Numaraların yerini sanal kimlik mi alıyor?
Beyin çipi denemesi! İnsana yerleştirildi
Beyin çipi denemesi! İnsana yerleştirildi
Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?
Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?
NASA’dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldular
NASA’dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldular
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri
MOT-919 otomatik tabanca ilk kez A Haber’de
MOT-919 otomatik tabanca ilk kez A Haber'de
Tarihi gün! İlk Türk Uzaya çıkıyor
Tarihi gün! İlk Türk Uzaya çıkıyor
Akademisyenlerin yapay zeka ile sınavı
Akademisyenlerin yapay zeka ile sınavı
Milli savaş uçağı Kaan son düzlükte!
Milli savaş uçağı Kaan son düzlükte!
Daha Fazla Video Göster