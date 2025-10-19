19 Ekim 2025, Pazar
"HİSAR-0 TÜRKİYE'NİN "ÇELİK KUBBE" YAPISINDA KRİTİK BİR ROL OYNAYACAKTIR"
Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi" paylaşımda bulundu. A Haber ekranlarında yayımlanan görüntüleri değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, HİSAR-O sisteminin önemine dikkat çekerek savunma kabiliyetine dair değerlendirmelerde bulundu.