CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı

Kayseri’de ocaktaki düdüklü tencerenin patlaması sonucu, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Hatice S., olaydan yara almadan kurtuldu.

Öne Çıkanlar

Gabriel Sara Başkan Erdoğan ile anısını anlattı
Gabriel Sara Başkan Erdoğan ile anısını anlattı
Beykoz'da korkunç kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Beykoz'da korkunç kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Oyun değiştiren füze: Cenk | Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirecek
Oyun değiştiren füze: Cenk | Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirecek
ABD-İran müzakereleri düşmanlıktan ortaklığa mı dönüşecek?
ABD-İran müzakereleri düşmanlıktan ortaklığa mı dönüşecek?
Zonguldak'ta maden ocağında göçük faciası!
Zonguldak'ta maden ocağında göçük faciası!
Düzce’de otomobil halk otobüsüne çarptı
Düzce’de otomobil halk otobüsüne çarptı
Meclis'te doğum izni mesaisi
Meclis'te doğum izni mesaisi