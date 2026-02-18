Türkiye Gazze barış masasında: Bakan Fidan Washington’da kritik zirveye katılıyor

Gazze Barış Kurulu, Washington’da ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan’ı temsilen katıldığı bu tarihi zirvede, Gazze’nin yeniden yapılandırılması ve bölgede kalıcı huzurun tesisi için Türkiye’nin kararlı duruşunu bir kez daha dünyaya ilan ediyor. Kurucu üye sıfatıyla masada yer alan Türkiye, bölgedeki istikrarın anahtarı olarak stratejik hamlelerini sürdürüyor.