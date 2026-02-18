Başkan Erdoğan'dan laiklik bildirisi tepkisi: Eyvallah etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Zulme karşı dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Bölgemizde barış ve huzur yakındır.” ifadelerini kullandı. Kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, “Beğeni almak gibi sebeplerle bu mecralarda ölçü zaman zaman kaçıyor.” dedi. Öte yandan, yayımladıkları “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisiyle Ramazan sevincini hedef alan 168 kişiye tepki gösteren Erdoğan, “Yayınladıkları bildirilerle Ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin milletimizin arasına nifak sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.