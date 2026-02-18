CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan laiklik bildirisi tepkisi: Eyvallah etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Zulme karşı dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Bölgemizde barış ve huzur yakındır.” ifadelerini kullandı. Kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, “Beğeni almak gibi sebeplerle bu mecralarda ölçü zaman zaman kaçıyor.” dedi. Öte yandan, yayımladıkları “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisiyle Ramazan sevincini hedef alan 168 kişiye tepki gösteren Erdoğan, “Yayınladıkları bildirilerle Ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin milletimizin arasına nifak sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar

Kayseri'de kuvvetli rüzgar binanın duvarını yıktı
Kayseri'de kuvvetli rüzgar binanın duvarını yıktı
13 yaşındaki Eymen'i ölüme sanal oyun mu götürdü?
13 yaşındaki Eymen'i ölüme sanal oyun mu götürdü?
Manisa'da derenin seviyesi yükseldi: 2 araç mahsur kaldı
Manisa'da derenin seviyesi yükseldi: 2 araç mahsur kaldı
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı