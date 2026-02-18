CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye yolunda tarihi eşik aşıldı! Meclis'te dev mutabakat: O rapor komisyondan geçti!

Türkiye’nin terör prangalarından tamamen kurtulması hedefiyle hazırlanan tarihi rapor, TBMM Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edilerek dev bir adım daha atıldı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun aktardığı sıcak bilgilere göre; Meclis’teki siyasi partilerin büyük bir çoğunluğu "Terörsüz Türkiye" vizyonunda birleşti. Oylama sonucunu bizzat ilan eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, raporun kabul edildiğini duyururken, Meclis çatısı altında oluşan geniş mutabakat dikkat çekti.

