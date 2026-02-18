CHP dini kurumları neden tartışıyor? 90'lı yıllardan kalma tartışma yeniden alevlendi

Türkiye Ramazan ayını karşılamaya hazırlanırken, CHP, Eğitim-Sen ve bazı aydınların açıklamaları üzerinden yeni bir tartışma başladı. Kur’an kursları ve okullardaki manevi etkinliklere yönelik eleştiriler kamuoyunda farklı tepkilere yol açarken, yaşanan polemikler geçmiş dönemlerdeki yasak tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Gazeteci Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede söz konusu çıkışların bir algı operasyonu niteliği taşıdığını savunarak, “Halkın değerleriyle açıkça kavga ediyorlar” ifadelerini kullandı.