ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP dini kurumları neden tartışıyor? 90'lı yıllardan kalma tartışma yeniden alevlendi

Türkiye Ramazan ayını karşılamaya hazırlanırken, CHP, Eğitim-Sen ve bazı aydınların açıklamaları üzerinden yeni bir tartışma başladı. Kur’an kursları ve okullardaki manevi etkinliklere yönelik eleştiriler kamuoyunda farklı tepkilere yol açarken, yaşanan polemikler geçmiş dönemlerdeki yasak tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Gazeteci Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede söz konusu çıkışların bir algı operasyonu niteliği taşıdığını savunarak, “Halkın değerleriyle açıkça kavga ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de kuvvetli rüzgar binanın duvarını yıktı
13 yaşındaki Eymen'i ölüme sanal oyun mu götürdü?
Manisa'da derenin seviyesi yükseldi: 2 araç mahsur kaldı
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı
