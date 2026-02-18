CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Nevşehir’de korkunç olay! Bir aile yok oldu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yaşayan Efe ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda anne, baba ve bebekleri yaşamını yitirdi. A Haber muhabiri Yağmur Aksu detayları aktardı.

Öne Çıkanlar

Kayseri'de kuvvetli rüzgar binanın duvarını yıktı
Kayseri'de kuvvetli rüzgar binanın duvarını yıktı
13 yaşındaki Eymen'i ölüme sanal oyun mu götürdü?
13 yaşındaki Eymen'i ölüme sanal oyun mu götürdü?
Manisa'da derenin seviyesi yükseldi: 2 araç mahsur kaldı
Manisa'da derenin seviyesi yükseldi: 2 araç mahsur kaldı
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı