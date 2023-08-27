27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları

Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2023 09:22
Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar vaadinde detaylar belli oldu. Buna göre vergisiz telefon için sınırlamaya gidilecek. Sadece Türkiye'de üretim yapan marka ve modeller vergisiz satılacak. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları
Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları
Türk ‘HİSAR’ına yeni yetenek
Türk ‘HİSAR’ına yeni yetenek
Tuz Gölü’nde TEKNOFEST rüzgarı
Tuz Gölü'nde TEKNOFEST rüzgarı
Dolandırıcıların yeni tuzağı yapay zeka!
Dolandırıcıların yeni tuzağı yapay zeka!
Togg’dan yeni rekor
Togg’dan yeni rekor
Türkiye’nin dijital ordusu!
Türkiye’nin dijital ordusu!
HAVELSAN’ın İHA-İKA merkezi
HAVELSAN'ın İHA-İKA merkezi
Bakanlardan Togg ziyareti!
Bakanlardan Togg ziyareti!
Geleceğe roketle! Geri sayım başladı
Geleceğe roketle! Geri sayım başladı
Yapay zeka ile dolandırıcılık
Yapay zeka ile dolandırıcılık
İşte teknoloji dünyasındaki gelişmeler
İşte teknoloji dünyasındaki gelişmeler
İzmir’de ’akıllı kolon’ sistemi geliştirildi
İzmir'de 'akıllı kolon' sistemi geliştirildi
Daha Fazla Video Göster