Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları

Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar vaadinde detaylar belli oldu. Buna göre vergisiz telefon için sınırlamaya gidilecek. Sadece Türkiye'de üretim yapan marka ve modeller vergisiz satılacak. İşte detaylar...

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