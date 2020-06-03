FNSS duyurdu! AV-8 KBRN için geri sayım | Video

FNSS ile iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) firmasının Malezya Kara Kuvvetleri için geliştirdiği AV-8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) ailesinin AENBCRV (Armored Engineer Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle / Zırhlı Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Keşif Aracı) sürümü, bu yılın ilk yarısında envantere girmeye hazırlanıyor. Girdiği tüm testlerden başarıyla geçen AV-8 AENBCRV, kalifikasyon testlerinin ikinci ve son aşaması olan “Dayanıklılık Testleri” safhasının sonuna geldi. AV-8 KBRN, dışarıdan gelebilecek her türlü kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehdidi tespit ve teşhis edecek sistem ve ekipmanlarla donatılmıştır. Araç, tehlike bölgelerini analiz ederek kullanıcısını ve bölgede bulunan diğer dost askeri ve sivil unsurları, ilgili tehditlere karşı uyararak, gerekli koruma önlemlerinin alınmasını sağlayabilmektedir.

AV-8 AENBCRV, dışarıdan gelebilecek her türlü kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehdidi tespit ve teşhis edecek sistem ve ekipmanlarla donatıldı. Araç, tehlike bölgelerini analiz ederek kullanıcısını ve bölgede bulunan diğer dost askeri ve sivil unsurları, ilgili tehditlere karşı uyarabilecek ve böylece, gerekli koruma önlemlerinin alınmasını sağlayabilecek.

AV-8'in, üzerinde taşıdığı özel ekipmanlarla karmaşık ve modern bir sistem mimarisine sahip olan AENBCRV konfigürasyonunun; konsept tasarım, detay tasarım, imalat ve montaj faaliyetlerinden oluşan "İlk Araç Geliştirme Süreci", FNSS tarafından gerçekleştirildi. Aracın, kullanıcı tarafından belirlenen gereksinimleri, tam ve eksiksiz olarak karşıladığını gösterecek olan kalifikasyon testlerinin ilk aşaması olan Karada Performans Testleri ve KBRN Sistemi Testleri, FNSS'nin Ankara'daki tesislerinde gerçekleştirildi. İkinci aşama olan Dayanıklılık Testleri ise 2019 Şubat ayı itibarıyla Malezya'da başladı. Tüm bu testlerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması ile ilk aracın kabulü ve son kullanıcıya teslimi, önümüzdeki günlerde Malezya'da yapılacak.







Proje kapsamında, 4 adet AENBCRV aracı teslim edilecek. Bunlardan ilki, kalifikasyon testlerini tamamlayan araç olacak. Kalan 3 araç da FNSS tarafından üretilerek 2020 yılına kadar kullanıcıya teslim edilecek.

AV-8 AENBCRV, FNSS tarafında geliştirilen ilk 8x8 KBRN aracı olma özelliğini taşıyor. Aracın temel görev ekipmanı olan KBRN sistemi, kullanıcı tercihleri doğrultusunda, yerli ve yabancı çok sayıda firmadan tedarik edildi. FNSS, KBRN sisteminin bazı alt sistemlerinde, yerlileştirme çalışmaları da yürüttü ve yerli alt yüklenicilerin yetkinlik kazanmasına da katkıda bulundu.





FNSS Genel Müdürü ve CEO'su K. Nail Kurt, Malezya'nın AV-8 TTZA projesinde ulaştıkları bu yeni kilometre taşı ile ilgili şunları söylüyor:

"Sözleşmesi, halen kara sistemleri alanında Türkiye'nin gerçekleştirdiği, tek kalemde yapılan en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmesi olma özelliğini taşıyan AV-8 TTZA projesi, aynı zamanda, araç konfigürasyonu sayısının fazlalığı ile de alanının en karmaşık projelerinden biri. Üzerinde çok çeşitli görev ekipmanları taşıyan AV-8 AENBCRV de bu konfigürasyonların en zorluları arasında yer alıyor. Aracı, kullanıcımızla sürekli temas halinde çalışarak tam da onların ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerle geliştirdik. Aracımız şimdi, zorlu testlerle de kendisini ispat ediyor. İnanıyorum ki tüm test aşamalarını başarıyla geçecek ve sınıfının en iyisi olarak, dost ve müttefik ülke Malezya'nın envanterine katılacak. FNSS ve Türk savunma sanayisi, bu araç ile çok önemli kabiliyetler elde etti. Önümüzdeki dönemde, hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarını, en iyi çözümlerle karşılamaya hazırız."



