Evrenin sınırları ilk kez Hubble ile aşıldı

Zamanı öğrenmek için Güneş ve Ay’ı gözlemleyerek başlayan insanlığın uzay merakı günümüzde milyarlarca ışık yılı ötesinin incelenmesine kadar ilerledi. Öyle ki insanlığın uzaydaki en büyük gözü James Webb Teleskobu'ndan gelen görüntüler bizleri Evrenin ilk oluştuğu günlere götürdü. A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç dilek evrenin sınırlarının aşıldığı o son güne giden Uzay hikayesini anlattı.