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Elon Musk telefon hattını kırdı! Telefon numaralarının yerini sanal kimlik mi alıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 15:27
Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, artık telefon hattını kullanmayacağını açıkladı. Amerikalı milyarder ilerleyen günlerde konuşmalarını X sosyal medya platformundan yapacağını söyledi. Öte yandan telefon numaralarının yerini sanal kimliklerin alacağı da konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.
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