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23.09.2019

Dolandırıcıların 'sahte internet sitesi' oyunu! Bir sitenin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? | Video

Dolandırıcılar banka ve otellerin internet sitelerinin birebir kopyasını yaparak çok sayıda kişiyi mağdur ediyor. Peki, bir sitenin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bu sorunun yanıtı A Haber için Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan açıkladı.



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