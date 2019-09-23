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23.09.2019
Dolandırıcıların 'sahte internet sitesi' oyunu! Bir sitenin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? | Video
Dolandırıcılar banka ve otellerin internet sitelerinin birebir kopyasını yaparak çok sayıda kişiyi mağdur ediyor. Peki, bir sitenin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bu sorunun yanıtı A Haber için Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan açıkladı.
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