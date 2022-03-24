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Diyarbakırlı öğrenciler NASA'ya gidiyor

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Giriş: 24.03.2022 14:28
Diyarbakır'da fen lisesi öğrencilerinden oluşan "Team wonder" takımı, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın düzenlediği girişimcilik ve inovasyon yarışmasında ilk beşe girdi. Öğrenciler NASA'nın Texas'taki Uzay Merkezi'nde 26-29 Nisan arasında gerçekleştirilecek finale katılacak.
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