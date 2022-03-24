24 Mart 2022, Perşembe
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Diyarbakırlı öğrenciler NASA'ya gidiyor
Diyarbakır'da fen lisesi öğrencilerinden oluşan "Team wonder" takımı, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın düzenlediği girişimcilik ve inovasyon yarışmasında ilk beşe girdi. Öğrenciler NASA'nın Texas'taki Uzay Merkezi'nde 26-29 Nisan arasında gerçekleştirilecek finale katılacak.