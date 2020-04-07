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07.04.2020

Corona virüsün insan hücrelerindeki bakın nasıl yayılıyor! İlk kez görüntülendi |Video

Corona virüsün insan hücrelerindeki bakın nasıl yayılıyor! İlk kez görüntülendi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini geçti. NIAID'in paylaştığı fotoğraflarda Corona virüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile böyle görüntülendi.

ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Corona Virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi.

ABD'de Corona Virüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID'in paylaştığı fotoğraflarda, Corona Virüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.



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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.



Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 341 can kaybıyla İspanya, 10 bin 943 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti.



Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi hayatını kaybederken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şunlar:

"Hollanda 1867 ve Almanya 1810."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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