BİP'e yurt dışında da yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli mesajlaşma programa BİP'e yurtdışında da yoğun ilgi var. Aralarında Suudi Arabistan, Pakistan ve Umman gibi pek çok ülke de uygulama marketlerinde en çok indirilenler arasında zirveye çıktı.

WhatsApp'ın gizlilik politikasında değişikliğe gideceğini açıklaması küresel çapta alternatif arayışlarını hızlandırdı. Türkiye'nin yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BİP Türkiye sınırlarını aştı. Bahreyn, Katar, Bangladeş, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da BİP online mağazalarda en çok tercih edilen uygulama oldu.

BİP toplamda 65 milyondan fazla indirildi. Yurt dışındaki kullanıcı sayısı ise 8 milyonu geçti. BİP sadece son 6 günde 10 milyon kişi tarafından indirilerek alanında önemli bir başarı sağladı.

Türkiye'nin yerli ve milli uygulamasının hem yurtiçinde hem de yurtdışında bu kadar yoğun ilgi görmesinin en önemli sebebi ise sunduğu farklı ve kişiselleştirilebilir hizmetleriyle rakiplerinden ayrılması olarak gösteriliyor.