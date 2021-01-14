A Haber görüntüledi! BİP verileri bu merkezde saklanıyor

TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI

Her şeyden önce bizim Turkcell'in çok önemli bir mottosu var aslında bu ülkemizin de mottosu "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" Bu anlamda bizim bulunduğumuz veri merkezi, Ankara'daki, İzmir'deki veri merkezimiz Çorlu'da açıyor olduğumuz veri merkezimiz hem bugünün hem bundan sonraki dönemin bahsettiğim dijital dünyanın hızla getirdiği büyük veriyi tutabilme anlamında yeterli kapasiteye ve altyapıya sahip. Biz de Turkcell'in servislerini ve müşterilerimizin servislerini ülkemizdeki dünya standartlarındaki bu veri merkezlerinde barındırıyoruz.