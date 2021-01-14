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A Haber görüntüledi! BİP verileri bu merkezde saklanıyor

Son dakika haberi... Kurumların ve kişilerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli olarak korunması gerekir. Bu alanda en büyük yatırımlardan birini 'nin dev markası yaptı. Peki bu veriler nasıl saklanıyor? Kişisel veriler nasıl saklanıyor? Güvenliği nasıl sağlanıyor? BİP verilerinin saklandığı merkezi görüntüledi. 'deki 'nde güvenlik nasıl sağlanıyor? A Haber Kocaeli muhabiri detayları canlı yayında aktardı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı , ayrıntıları A Haber'de anlattı.

TEKNOLOJİ A Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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A Haber görüntüledi! BİP verileri bu merkezde saklanıyor

Kurumların ve kişilerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli olarak korunması gerekir. Bu alanda en büyük yatırımlardan birini 'nin dev markası yaptı.

Peki bu veriler nasıl saklanıyor? Kişisel veriler nasıl saklanıyor? Güvenliği nasıl sağlanıyor? BİP verilerinin saklandığı merkezi görüntüledi. 'deki 'nde güvenlik nasıl sağlanıyor? muhabiri detayları canlı yayında aktardı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı , ayrıntıları A Haber'de anlattı.

A Haber, Türkiye'nin yüksek güvenlikli veri merkezine özel izinle girdi.

DİJİTAL DÜNYANIN KALBİ

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın açıklamalarından satır başları; Veri merkezi online dijital dünyada muazzam miktarda biriken büyük verinin toplandığı saklandığı işlendiği ve dağıtıldığı bilgi teknolojileri ve networking altyapısıyla donatılmış tesislerdir. Çok özel tesislerdir. Dijital dünyanın kalbi diyebiliriz veri merkezleri için.

İki parametre veri merkezleri adına çok önemli. Bunlardan ilki güvenlik ikincisi ise kesintisizlik. Bunun ötesinde ölçeklenebilir oluyor olması da eklenebilecek diğer bir parametre olabilir.

Güvenlik anlamında Turkcell'in veri merkezleri ki şu anda içinde bulunduğumuz veri merkezi 33 bin metrekare büyüklüğünde 10 bin metrekare serverlerın durduğu alana sahip en büyük veri merkezlerinden bir tanesi.

Biz de müşterilerimizin verilerini şu anda dünyanın her yerinde en üst seviyede hangi standartlar uygulanıyor ise aynı standartlarda hem güvenlik başlığı için hem de aynı zamanda kesintisizlik başlığı için bu veri merkezlerimizde uyguluyoruz.

TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI

Her şeyden önce bizim Turkcell'in çok önemli bir mottosu var aslında bu ülkemizin de mottosu "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" Bu anlamda bizim bulunduğumuz veri merkezi, Ankara'daki, İzmir'deki veri merkezimiz Çorlu'da açıyor olduğumuz veri merkezimiz hem bugünün hem bundan sonraki dönemin bahsettiğim dijital dünyanın hızla getirdiği büyük veriyi tutabilme anlamında yeterli kapasiteye ve altyapıya sahip. Biz de Turkcell'in servislerini ve müşterilerimizin servislerini ülkemizdeki dünya standartlarındaki bu veri merkezlerinde barındırıyoruz.

BİP'İN VERİLERİ NEREDE SAKLANIYOR?

BİP'in de verileri Gebze'de ve aynı zamanda yedekli olarak Ankara veri merkezimizde ama altını özellikle çizmek isterim ki bu BİP için de geçerli müşterilerimizin servisleri için de geçerli veri sahiplerinin izni olmadan hiç kimse o veriye erişemez, müdahale edemez göremez veya paylaşamaz.

A Haber görüntüledi! BİP verileri bu merkezde saklanıyor A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! BİP VERİLERİ BU MERKEZDE SAKLANIYOR

Son dakika: WhatsApp'tan BİP'e toplu geçiş! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber'de değerlendirdi SON DAKİKA: WHATSAPP'TAN BİP'E TOPLU GEÇİŞ! TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
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