Bilişim Vadisi İzmir’in temeli atıldı! Teknoloji koridoruna İzmir de katılıyor

İzmir'de inşa edilecek bilişim vadisinin temeli atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank atılan bu adımın Türkiye'yi teknolojide süper lige taşıyacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise "Yıllardır hayal ettiğimiz bir projenin ilk adımını atıyoruz" dedi.

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