18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Bakanlardan Togg ziyareti! Üretim 2024’te 2,5 katına çıkacak

Bakanlardan Togg ziyareti! Üretim 2024’te 2,5 katına çıkacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2023 16:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü’nü ziyaret etti. Her ay üretimin arttığını söyleyen Bakan Kacır, yeni yıldaki üretim hedefini de açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlardan Togg ziyareti!
Bakanlardan Togg ziyareti!
Geleceğe roketle! Geri sayım başladı
Geleceğe roketle! Geri sayım başladı
Yapay zeka ile dolandırıcılık
Yapay zeka ile dolandırıcılık
İşte teknoloji dünyasındaki gelişmeler
İşte teknoloji dünyasındaki gelişmeler
İzmir’de ’akıllı kolon’ sistemi geliştirildi
İzmir'de 'akıllı kolon' sistemi geliştirildi
Amerika’da şampiyonluk kazanan İTÜNOM takımı
Amerika'da şampiyonluk kazanan İTÜNOM takımı
Yenilenebilir enerji destekli şarj istasyonu
Yenilenebilir enerji destekli şarj istasyonu
Türkiye’nin teknoloji hamlesi
Türkiye'nin teknoloji hamlesi
Musk sonrası Twitter nasıl değişti?
Musk sonrası Twitter nasıl değişti?
Bu taksinin sürücüsü yok
Bu taksinin sürücüsü yok
Dünyanın ilk uçan deniz mayını
Dünyanın ilk uçan deniz mayını
Sistem hazır! Artık seri üretim zamanı
Sistem hazır! Artık seri üretim zamanı
Daha Fazla Video Göster