Bakanlardan Togg ziyareti! Üretim 2024’te 2,5 katına çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü’nü ziyaret etti. Her ay üretimin arttığını söyleyen Bakan Kacır, yeni yıldaki üretim hedefini de açıkladı.

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