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ANALİZ - Sosyal ağlar bizi gözetliyor

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Giriş: 29.07.2020 16:14
Güncelleme:29.07.2020 19:18
Neredeyse tüm dünyada internet kullanımı etkin... Sosyal medya ağlarında her birimizin izleri mevcut... Peki ama biz mi sosyal medyayı, yoksa sosyal medya mı bizi yönlendiriyor? Ardımızda bıraktığımız dijital ayak izleri ne anlama geliyor? Bizi hangi tehlikeler bekliyor? İşte sosyal ağların hikayesinin anlatıldığı analiz haberimiz...
Sosyal ağlar bizi gözetliyor
Sosyal ağlar bizi gözetliyor
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