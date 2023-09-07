07 Eylül 2023, Perşembe
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Açıköğretim öğrencileri "vergisiz telefon ve bilgisayar" kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek
Öğrenciye vergisiz telefonun ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek konunun detaylarını Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal'a sordu. İşte ayrıntılar...