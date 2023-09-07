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Videolar Teknoloji Videoları Açıköğretim öğrencileri "vergisiz telefon ve bilgisayar" kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek

Açıköğretim öğrencileri "vergisiz telefon ve bilgisayar" kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 13:05
Öğrenciye vergisiz telefonun ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek konunun detaylarını Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal'a sordu. İşte ayrıntılar...
Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA DETAYLAR

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Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar
Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar
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