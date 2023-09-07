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Açıköğretim öğrencileri "vergisiz telefon ve bilgisayar" kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek

Öğrenciye vergisiz telefonun ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Kimler yararlanabilecek? Şartlar neler? A Haber muhabiri Esra Akyürek konunun detaylarını Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal'a sordu. İşte ayrıntılar...

A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 13:06
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Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek

Gençlere yönelik vergisiz telefon uygulaması gençler tarafından oldukça merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek

Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da bir açıklama yapmıştı sene sonuna kalmadan uygulamanın yetişeceğini ifade etmişti. Detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

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Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında ufak bir ipucu verdi aslında. 10 GB internet ile alakalı uygulamanın yakında başlayacağını söylemişti aslında bu bir paketti.

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Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasından yararlanabilecek mi? KDV ve ÖTV ödemeden fiyatlar yarı yarıya düşecek

KDV VE ÖTV ALINMAYACAK

Burada üniversite öğrencilerine sağlanan bir kolaylıktan bahsediyoruz. KDV ve ÖTV alınmayacak şekilde bir satıştan bahsediyoruz. Cep telefonu ve tablet.