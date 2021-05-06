'20 yaş challenge' ile ilgili A Haber'de flaş iddia: Dijital ikizimizi üretmek istiyorlar | Bilişim Uzmanı Emre Özcan A Haber'de uyardı

Sosyal medya platformlarda yapılan '20'li yaşlar challenge' akımıyla ilgili uzmanlar uyarıyor... İnsanların her yaş dönümlerinin kayıt altına alındığı ve bu uygulamalar ile verilerin çalınabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilişim Uzmanı Emre Özcan, "dijital ikizimizi üretmek isitiyorlar" ifadelerini kullandı. Özcan, bu tip uygulamalarla toplanılan kişisel verilerin yasal olmayan bir şekilde büyük firmalara satıldığını iddia etti. Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya kullanıcısına uyaran Özcan, konuyla ilgili gerekli önemlemlerin alınmasıyla ilgili çağrı yaptı.