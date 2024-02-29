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ZTK’da çeyrek final heyecanı! Mücadele saat 20.45’te başlayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 19:35
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçında Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati 20. 45. Karşılaşma öncesi son notlar ise A Spor muhabiri Engin Can Çelik aktardı.
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