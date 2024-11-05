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Zeynep Sönmez’den tarihi başarı! Başkan Erdoğan’dan şampiyon tenisçiye tebrik

Zeynep Sönmez’den tarihi başarı! Başkan Erdoğan’dan şampiyon tenisçiye tebrik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 09:26
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Meksika'da tarih yazdı. 22 yaşındaki Zeynep, Merida Açık Tenis Turnuvası finalinde Birleşik Amerikalı Ann Li'yi 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
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