29 Ağustos 2025, Cuma

Zeidler: Beşiktaş'a karşı zafer bizim için çok önemli
Giriş: 29.08.2025 00:49
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş’ı İstanbul’da 1-0 mağlup ederek gruplara kalan Lausanne’de Teknik Direktör Peter Zeidler, tarihi galibiyeti değerlendirdi. Tribünlerden gördükleri alkışın kendilerini çok onurlandırdığını belirten Zeidler, Beşiktaş taraftarına teşekkür etti. Maçın kırılma anlarından birinin ikinci yarının başında Beşiktaş’ın gördüğü kırmızı kart olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda ise siyah-beyazlıların kaçırdığı iki net pozisyonun dönüm noktası olabileceğini vurguladı. Beşiktaş’ın oyun sistemine de değinen Zeidler, rakibin üçlü savunmayla sahaya çıkmasının kendilerini şaşırttığını söyledi. Siyah-beyazlıların güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten teknik adam, özellikle Rafa Silva’nın tekniğine dikkat çekti. Bu galibiyetin oyuncular ve kulüp için çok özel bir anlam taşıdığını dile getiren Zeidler, “Böyle bir takıma karşı tur atlamak çok önemliydi” dedi. Lausanne, bu sonuçla UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasına yükselmenin sevincini yaşadı.
