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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Adem Büyük hakeme çarparak sakatlık geçirdi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini izleyenleri şaşırtan bir pozisyon yaşandı. Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, maçın hakemi Özgür Yankaya'ya çarparak yerde kaldı. Kısa süreli bir sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu, saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam etti. İşte o anlar...