02 Temmuz 2023, Pazar
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Yeni bir Türk sporu: Hemsball
Yeni bir türk spor dalı olan "Hemsball", federasyon başkanı murat altınay'ın kızıyla oynadığı sırada geliştirdiği bir alan. İlginin her geçen gün biraz daha arttığı türk sporu Hemsball, Türkiye sınırlarını da aşmış durumda.