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Yeni bir Türk sporu: Hemsball

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2023 12:41
Yeni bir türk spor dalı olan "Hemsball", federasyon başkanı murat altınay'ın kızıyla oynadığı sırada geliştirdiği bir alan. İlginin her geçen gün biraz daha arttığı türk sporu Hemsball, Türkiye sınırlarını da aşmış durumda.
Yeni bir Türk sporu: Hemsball
Yeni bir Türk sporu: Hemsball
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