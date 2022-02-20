20 Şubat 2022, Pazar
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VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: 1-0
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı hafta karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Demir Grup Sivasspor’u Fabio Borini’nin 68’inci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.