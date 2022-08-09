09 Ağustos 2022, Salı
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Ünlü futbolcu taraftarlara saldırdı: En sevdiklerime laf edildi
İtalya ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu Domenico Berardi, 3-2 mağlup tamamladıkları Modena maçı sonrasında taraftarlarla tartıştı. Ailesine küfür edildiğini öne süren İtalyan oyuncu, bir taraftarı kameralar önünde yumrukladı.