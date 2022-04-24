24 Nisan 2022, Pazar
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Uğurcan Çakır kokpite gelerek takıma seslendi: Şampiyonluğa uçuyoruz
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor - Trabzonspor maçını bordo mavililer 3-1 kazanırken, şampiyonluk için sadece 1 puna ihtiyaçları kaldı. Adana'da alınan galibiyetin ardından havalimanına gelen Trabzonspor kafilesinde kaptan Uğurcan Çakır, kokpite gelerek takıma seslendi.