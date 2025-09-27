Uğurcan Çakır: "Bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum"

27 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 27.09.2025 09:03
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın file bekçisi Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çakır, "Bugün iyi bir performans sergiledim. Başka bir maçta takım arkadaşlarım daha iyi bir performans sergileyebilir. Zor bir süreç demeyelim aslında yaşanacağı varmış. Her zaman çok çalışıyorum. Şartlar ne olursa olsun. Çok çalışıp en iyi yaptığım işi yapma çalışıyorum. Zor bir süreç demeyelim ama hem milli takım hem Şampiyonlar Ligi'ndeki maç biraz zorluydu benim için. Bugün ise iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bugün iyi bir performans sergilesem de çalışmaya devam edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah bunu başarabilirim’’ diye konuştu.
