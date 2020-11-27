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UFEF'e Turkuvaz Medya ev sahipliği yaptı

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Giriş: 27.11.2020 00:09
Güncelleme:27.11.2020 00:26
Türk futbolunun geleceğini tasarlayan ve futbola yön veren Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı forum futbolun zirvesini bir araya getirdi. Türk futbolunun gelişimi ve birçok branş hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Sporumuzun sadece ülkemizde değil, dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluktur" dedi.
UFEF'e Turkuvaz Medya ev sahipliği yaptı
UFEF'e Turkuvaz Medya ev sahipliği yaptı
GOL | Göztepe 2-0 Kırklarelispor
GOL | Göztepe 2-0 Kırklarelispor
GOL | Göztepe 1-0 Kırklarelispor
GOL | Göztepe 1-0 Kırklarelispor
GOL | Kayserispor 3-3 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 3-3 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 2-3 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 2-3 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 1-3 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 1-3 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 1-2 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 1-2 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 1-1 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 1-1 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 0-1 Hekimoğlu Trabzon
GOL | Kayserispor 0-1 Hekimoğlu Trabzon
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