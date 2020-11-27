UFEF'e Turkuvaz Medya ev sahipliği yaptı

Türk futbolunun geleceğini tasarlayan ve futbola yön veren Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı forum futbolun zirvesini bir araya getirdi. Türk futbolunun gelişimi ve birçok branş hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Sporumuzun sadece ülkemizde değil, dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluktur" dedi.