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UEFA’nın skandal Melik Demiral kararı! Bakan Bak: Haksız kararı kınıyoruz

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.07.2024 15:50
UEFA, Avusturya galibiyeti sonrası Bozkurt işareti yapan Melih Demiral’a 2 maç men cezası verdi. Konuya dair açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “UEFA’nın haksız kararı kınıyoruz.” dedi.
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Haksız kararı kınıyoruz
"Haksız kararı kınıyoruz"
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